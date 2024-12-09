Петербургский бизнесмен лишил оппонента левого яичка во время драки

В Ленобласти предприниматель во время драки лишил оппонента левого яичка. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел 7 декабря возле дома №3 на Арсенальной улице в Новом Девяткино. Предварительно, 44-летний бизнесмен распивал спиртное со своим 46-летним знакомым, и в какой-то момент ударил его ногой в пах.

Пострадавшего мужчину госпитализировали. Врачи диагностировали у него травму мошонки с разрывом левого яичка и гематому правого.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемого в преступлении гендиректора петербургской фирмы задержали и поместили в спецприемник. Прочие детали и обстоятельства случившегося на данный момент не уточняются.

Ранее российские врачи спасли подростка с перекрутом яичка.