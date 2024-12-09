Рязанская чиновница заявила, что «ребенок кормит себя сам»

Заместитель председателя правительства Рязанская область Наталья Суворова, говоря о мерах поддержки семей с детьми, заявила, что «ребенок кормит себя сам» за счет материнского капитала. Ее слова передает местное издательство «Пресса».

«Для семьи, женщины, которая понимает, что рождение ребенка – это определенные финансовые сложности, дополнительная нагрузка на семью, наш семейный куратор рассказывает о финансовом треке – ребенок кормит себя сам с помощью государственных мер поддержки: это и федеральный, и региональный материнские капиталы», — сказала она в ходе визита в школу будущих родителей в перинатальном центре, где она сопровождала депутата Госдумы Татьяну Буцкую.

Чиновница также рассказала, что в регионе действует единовременная выплата на рождение ребенка. Молодым мамам до 25 лет выплачивают 50 тыс. рублей, остальным – 20 тыс. рублей. Кроме того, семьям оказывают помощь в газификации, добавила зампред правительства Рязанской области.

В ноябре депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков осудил аборты и призвал женщин рожать, «пока рожалка работает».

Ранее многодетная мать-одиночка лишилась пособий после одной выплаты.