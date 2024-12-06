На Ямале оштрафовали офицера полиции, который воровал бензин на работе

На Ямале полицейскому, признавшемуся в краже бензина, назначили штраф. Об этом сообщает агентство Ura.ru, ссылаясь на решение суда.

Из материалов дела следует, что лейтенант полиции из Ямальского района воровал бензин на работе. 46-летний мужчина работал водителем следственно-оперативной группы, когда присвоил себе 260 литров бензина, причинив ущерб своему отделу на общую сумму 14 тыс. рублей. Он заправлял машину по ведомственным талонам, а в путевых листах указывал километраж, не соответствующий реальному пробегу.

Преступление раскрыли сотрудники собственной безопасности, они же предложили подозреваемому написать явку с повинной. Мужчина послушался коллег и признался в содеянном. В его отношении было возбуждено дело о мошенничестве. Суд учел, что фигурант имеет статус ветерана боевых действий и назначил ему минимальное наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей. Продолжает ли лейтенант иметь отношение к УМВД по ЯНАО, не уточняется, в пресс-службе ведомства ситуацию не комментировали.

Ранее пермских полицейских из отдела наркоконтроля обвинили в хранении наркотиков.