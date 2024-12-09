Стало известно, где в России больше всего смотровых площадок

Рейтинг российских регионов по доле смотровых площадок в перечне достопримечательностей возглавили республики Кавказа – Ингушетия, Чечня, Адыгея и Дагестан. Это показало исследование Агентства развития Мончегорска (АРМ), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В среднем в этих субъектах на смотровые площадки приходится 5,6%. Второе место уверенно заняла Мурманская область, где 4,2% достопримечательностей – это смотровые площадки. Третье место у Сахалинской области, здесь доля смотровых площадок в общем числе рекомендуемых путешественниками достопримечательностей составляет 2,2%.

«В каждом регионе есть десятки, иногда даже сотни мест, откуда можно любоваться видами, но далеко не все становятся полноценными достопримечательностями. Например, на карте Мурманской области отмечено 79 смотровых площадок, но лишь 10 из них путешественники рекомендуют к посещению. Помимо красивого вида на город, площадка должна быть оборудована безопасным подъемом и спуском, освещением, местом, где можно укрыться в непогоду, устроить пикник или настоящий романтический ужин», – говорит Александр Поленков, руководитель направления «Бизнес и инвестиции» Агентства развития Мончегорска.

Смотровые площадки, несмотря на их популярность, занимают скромную долю в общем числе достопримечательностей России. Особенно это заметно в центральных регионах страны, где сосредоточено множество музеев, исторических зданий, древних храмов и монастырей, формирующих культурное и духовное наследие. Однако в последние годы ситуация начинает меняться. Высокий интерес как туристов, так и местных жителей к панорамным видам стимулирует развитие этой сферы. Примером тому служит регулярное появление новых смотровых площадок в различных регионах. Только за ноябрь было анонсировано строительство таких объектов в Рязани, Новосибирске, Перми, Владивостоке и других городах.

На данный момент лидерами по количеству смотровых площадок в абсолютных показателях остаются Москва, Московская и Мурманская области, а также Красноярский край. Эти регионы выделяются не только числом подобных объектов, но и их разнообразием. Москва и Подмосковье предлагают обширный выбор смотровых площадок, от современных небоскребов с панорамными стеклянными галереями до исторических объектов с видом на Кремль и старинные улицы. Мурманская область, славящаяся своей суровой красотой, открывает виды на заполярные ландшафты и северное сияние. В Красноярском крае, богатом природными достопримечательностями, смотровые площадки позволяют любоваться горными массивами и лесами.

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