Большинство владельцев крупных Telegram-каналов готовы передать информацию о себе в РКН

Для 50% опрошенных блог в Telegram является основным источником дохода, показало исследование, проведенное пиар-агентством Пиархаб совместно с проектом «Закупочная», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Большинство респондентов управляют сетями из более чем пяти каналов, аудитория которых превышает 100 тыс. подписчиков.

Средний чек на рекламу в канале составляет от 10 000 до 50 000 рублей. 50% опрошенных указали именно такую вилку стоимости на рекламный контент в своем канале. 22,5% респондентов продают рекламу за сумму от 100 до 150 тыс. рублей, чуть меньшее количество креаторов готовы дать место в своей ленте за 50-100 тыс. рублей (12,5%). Среднее количество платных постов в каналах составляет 2-3 в день.

Более 300 тыс. рублей стоит реклама лишь в 2% самых дорогих каналов, основная тематика которых — федеральные новости и политика. Владельцы этих блогов также отмечают, что не готовы написать о новостях бренда бесплатно даже тогда, когда инфоповод подходит их ленте.

close Пиархаб и «Закупочная»

Треть каналов ни за что не возьмет в ленту инфоповод от бренда бесплатно. Так высказались 32,5% опрошенных. Чуть больше каналов настроены лояльнее: 45% готовы иногда публиковать новости от брендов бесплатно, если к этому располагают личные отношения с пиарщиком или высокое качество инфоповода.

52,5% каналов маркируют посты, но делают это нерегулярно. Лишь 35% участников исследования всегда маркируют платные публикации. 12,5% заявили, что никогда не маркируют рекламу.

При этом практически 90% опрошенных собираются передать данные о своих блогах в Роскомнадзор, соглашаясь с новыми требованиями регулятора, вступившими в силу с 1 ноября 2024 года.

Несмотря на большие рекламные бюджеты, авторы единодушны в отказе от определенных категорий контента. Среди самых запрещенных: букмекерские конторы (82,5%); микрофинансовые организации (67,5%); темы, связанные с политикой (65%); криптовалютные проекты (62,5); алкоголь, табачная продукция (40%).

17,5% каналов никогда не поддержат за деньги инфоповоды о государственных инициативах, даже если они не касаются политической повестки.

close Пиархаб и «Закупочная»

Самыми любимыми заказчиками создатели контента в Telegram называют крупнейшие ИТ-компании, а также несколько банков. Чуть реже упоминаются маркетплейсы, застройщики, винные бренды, розничные магазины одежды и бьюти-товаров.

Среди сложных компаний (тяжелый документооборот, низкое качество креативов) чаще всего упоминались малый бизнес и коммуникационные агентства.

«С 2022 года практика привлечения к ответственности за рекламу без маркировки так и не стала массовой, однако блогеры и владельцы крупных Telegram-каналов все равно ведут себя осторожнее и внимательно относятся к контенту от брендов. Откровенно рекламный креатив никогда не выйдет в крупном и живом канале без рекламного токена, а вот хорошая, интересная для подписчика новость — вполне. При этом общение с авторами и владельцами каналов в Telegram для пиарщика сильно отличается от контакта с журналистом в СМИ. Рынок диктует свои условия: хочешь увидеть свой проект в каналах — заплати. Такой расклад побуждает и бренды, и агентства, и сами каналы искать новые форматы контента и делать упор на нативные креативы, специально адаптированные под конкретный канал или новые медиа в принципе. И если раньше источником новостей для каналов были СМИ, то сейчас все чаще бывает наоборот: профильные журналисты скорее заберут вирусный инфоповод из Telegram, чем напрямую из рук пиар-специалиста. Да и брендам интереснее работать с потребителем напрямую, без фильтра редполитики. Спрос на такой формат нерекламных проектов растет вместе с ростом баннерной слепоты у подписчика», — прокомментировала тимлид в Пиархабе и основательница «Закупочной» Марина Рунович.

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