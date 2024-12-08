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Студентка из Новосибирска помогала мошенникам обворовывать пенсионеров в Петербурге

В Петербурге задержали студентку, похитившую у пенсионеров 2,3 млн рублей

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Телеграм-канал «Петербургская полиция»

Студентка из Новосибирска похитила у двух петербургских пенсионеров накопления, девушка подрабатывала курьером у телефонных мошенников. Об этом сообщает УМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

С заявлениями в правоохранительные органы обратились двое пожилых жителей Московского района Петербурга. 87- летняя пенсионерка лишилась 720 тысяч рублей после разговора с мошенниками, а 79-летний мужчина «спасал сбережения» и отдал 1,6 млн рублей.

Оба потерпевших передавали наличные девушке, внешность которой смогли описать. Пособницу аферистов задержали в Москве. Ею оказалась 17-летняя студентка из Новосибирска. На допросах она призналась, что три месяца назад нашла в сети объявление о легком способе заработка и согласилась помогать обворовывать пожилых людей.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Следователи проверяют задержанную на причастность к аналогичным преступлениям в Петербурге.

Ранее в Коломне женщина обменяла почти полмиллиона рублей 91-летней пенсионерки на билеты банка приколов.

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