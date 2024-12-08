Подмосковные спортсмены приняли участие в горнолыжных соревнованиях «Серия Pro»

Горнолыжники из Подмосковья Семен Ефимов и Александр Хорошилов взяли золото и серебро на соревнованиях «Серия Pro» в слаломных дисциплинах, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Семен Ефимов победил в дисциплине «слалом», проехав трассу за 1 минуту и 36.93 секунды, а Александр Хорошилов отстал от лидера на 0,17 секунды.

Бронзу на соревнованиях завоевал представитель Камчатского края Никита Алехин.

​Первые профессиональные соревнования «Серия PRO» по горнолыжному спорту в слаломных дисциплинах проходили с 3 по 6 декабря в городе Кировск Мурманской области. Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».