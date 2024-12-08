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Житель Владивостока пытался сжечь алкомаркет

В Приморье задержали мужчину, который пытался сжечь алкомаркет

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Телеграм-канал «Новости Владивостока и не только»

Во Владивостоке задержан местный житель, который намеревался сжечь витрину с алкоголем в магазине. Об этом сообщает УМВД Приморского края.

Инцидент произошел 7 декабря в алкомаркете по улице Борисенко. В помещение с канистрой в руках зашел молодой человек, он подошел к одной из витрин, облил жидкостью бутылки со спиртным и попытался поджечь. Пламя не разгорелось, злоумышленник успел скрыться.

Сотрудники торговой точки обратились в правоохранительные органы. Поджигателя удалось задержать, им оказался 29-летний житель Владивостока. Мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательства. Известно, что злоумышленник состоит на учете в специализированном медицинском учреждении.

До этого сообщалось, что в Петербурге задержали пенсионера за поджог на железной дороге. 62-летний поджигатель действовал по заданию неизвестных, которые связались с ним по телефону и контролировали его действия. Возбуждено уголовное дело о попытке теракта, подозреваемый заключен под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мужчина спас деревню в Тверской области от дебошира с топором и получил судимость.

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