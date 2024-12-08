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Россиянин похитил бывшую сожительницу, чтобы прочесть переписку в ее телефоне

«Фонтанка»: в Ленобласти мужчина похитил бывшую сожительницу и увез в лес

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Гатчинском районе Ленинградской области сотрудники полиции задержали местного жителя, который из ревности похитил бывшую возлюбленную. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел 1 декабря, житель Гатчины обманом усадил в свой автомобиль бывшую сожительницу. Он насильно вывез 37-летнюю женщину в лес, несколько раз ударил и отобрал телефон. Ревнивец планировал прочесть переписку женщины.

После этого россиянин вернул бывшую туда, откуда увез, но оставил запертой в машине. Потерпевшая смогла выбраться через окно и обратилась в правоохранительные органы. 41-летний подозреваемый был задержан в поселке Вырица, возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Вязьме нетрезвый местный житель едва не похитил пятилетнего мальчика из магазина. 41-летний слесарь-сантехник пришел в магазин за порцией спиртного и закуской. Он заметил в торговом зале ребенка, схватил мальчика за руку и потащил к выходу. Дошкольник начал кричать, ему на помощь пришли продавцы и отец, который в это время выбирал продукты. Похититель скрылся с места, но был задержан правоохранителями. Мотивы его поступка выясняются.

Ранее челябинца, державшего женщину в плену 13 лет, отправили на принудительное лечение.

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