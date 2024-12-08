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В Подмосковье 53-летняя консьержка надругалась над школьником

РЕН ТВ: в Подмосковье 53-летнюю женщину обвинили в совращении подростка

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Одинцово по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка задержана 53-летняя женщина. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 53-летняя россиянка подрабатывала консьержкой в своем доме. Она начала оказывать знаки внимания 13-летнему сыну соседей. Женщина отправляла ребенку смс неприличного содержания и приставала к нему.

Как долго это продолжалось — неизвестно. В конце ноября консьержка надругалась над школьником прямо на своем рабочем месте. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, обстоятельства насилия над ребенком устанавливают следователи.

До этого сообщалось, что в Ярославской области отца четырех девочек заподозрили в их растлении. 50-летний мужчина и его жена воспитывали трех родных дочерей и одну приемную. Каждую из них педофил совратил, действуя по одной и той же схеме. Когда жертве исполнялось 10 лет, он начинал домогаться ее, через 3-4 года мужчина принуждал девочку к сексу. Насильник терял интерес к жертве, когда ей исполнялось 17-18 лет, и переходил к более младшим. Мужчину подозревают в десятках эпизодов изнасилований и развратных действий, он находится в СИЗО.

Ранее в Петербурге учителя спасли школьницу от отчима-насильника.

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