Россиян предупредили об опасности черных психологов

Черные психологи — это ловкие манипуляторы, которые не просто используют знания о человеческой психике, но буквально играют на слабостях людей, превращая их в инструмент наживы или влияния. Маскируясь под успешных и заботливых профессионалов, они прокладывают путь к сердцам своих жертв через обещания «счастья», «успеха» и «саморазвития», рассказал «Газете.Ru» генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.

«Во-первых, присмотритесь к их речам. Черные психологи часто используют гипнотизирующий стиль общения: монотонный голос, слишком обтекаемые формулировки или, наоборот, излишнюю экспрессию. Это попытка ввести вас в трансовое состояние. Реагируйте осознанно: задавайте неудобные вопросы, прерывайте поток их речи. Любой профессионал должен быть готов обсуждать свою работу спокойно и по существу», — объяснил он.

Особое внимание обратите на попытки сокрытия конкретики. Они могут избегать обсуждения вашего реального состояния или проблемы, подменяя их предложениями «погрузиться в процесс». Важно помнить: у профессионала есть четкий план работы. Спросите: «Какова конечная цель вашей помощи? Какие этапы мы пройдем?» Если услышите ответ в духе «доверяйте процессу», это тревожный знак.

«Необычным, но действенным методом проверки является предложить составить совместное письменное соглашение о целях и методах работы. Например, указать, что результат будет достигнут через определённое количество сеансов, без привлечения сторонних услуг или финансовых затрат. Те, кто честен, не откажутся», — отметил юрист.

Будьте внимательны к попыткам психолога вмешиваться в вашу личную жизнь: требовать отказа от общения с близкими, навязывать финансовые решения или резко менять ваши привычки. Это уже нарушение границ. В таких ситуациях полезно записывать разговоры, чтобы потом четко оценить, насколько допустимы были его рекомендации. С юридической точки зрения записи могут стать основой для заявления о злоупотреблении доверием.

«Если вас зовут на тренинг или курс, не поленитесь провести мини-расследование. Уточните у организаторов: каково юридическое лицо, предоставляющее услугу? Проверьте, зарегистрирован ли их бизнес, существуют ли реальные отзывы. Доверяйте только тем, кто действует открыто. Неясность — оружие манипулятора. И главное: доверяйте себе. Если вы чувствуете тревогу, отстранитесь. Никто не вправе ставить под сомнение ваши чувства. Черные психологи побеждают, когда жертва сдаёт своё право на сопротивление», — резюмировал он.

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