В Москве прошла церемония вручения премии айкидо «Торнадо»

В Москве прошла церемония вручения национальной премии айкидо «Торнадо», сообщает пресс-служба премии.

Мероприятие прошло в рамках 18-го открытого всероссийского фестиваля айкидо.

Премия вручалась в 7 номинациях, среди которых «За развитие айкидо в России», «За верность традициям», «За успехи в развитии детского айкидо», «На службе Отечеству», «Тренер года», «За достижения в обеспечении развития айкидо» и «За достижения в обеспечении развития айкидо (организациям)».

В рамках церемонии первый заместитель руководителя администрации президента России, председатель президиума НСАР Сергей Кириенко вручил «Торнадо» в номинации «На службе Отечеству» семье погибшего в ходе СВО тренера-преподавателя по айкидо Андрея Беседина.

Также на церемонии вручили «Благодарственные письма» президента России Владимира Путина и почетные знаки «За заслуги в развитии физической культуры».

В конце церемонии на сцене прошли показательные выступления ведущих мастеров боевых искусств и спортивных единоборств по ушу, тхэквондо и другим.

В церемонии награждения также приняли участие специальный представитель МИД РФ по гуманитарным связям России и США, киноактер и мастер боевых искусств Стивен Сигал, президент Федерации ушу России, ответственный секретарь Российского союза боевых искусств Глеб Музруков и другие.