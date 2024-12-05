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Жители ЖК в Мытищах забрали у хозяина собаку, над которой он издевался

Жители подмосковного ЖК отобрали у соседа собаку, которую он бил плеткой

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Телеграм канал «Baza»

Жители Подмосковья спасли собаку, над которой издевался ее хозяин, пишет Baza.

По данным Telegram-канала, вечером 4 декабря жители ЖК «Императорские Мытищи» увидели с улицы, как в квартире на втором этаже пьяный мужчина бьет плеткой своего пса, тот жалобно скулил, но сопротивляться хозяину никак не мог. Свидетелями издевательств, которые длились около двух часов, стали многие соседи живодера.

Сначала жильцы требовали, чтобы он прекратил мучить питомца, а затем организовали инициативную группу и пришли к нему прямо домой. Им удалось забрать животное. Примечательно, что хозяин добровольно расстался с ним. Сейчас собаке по кличке Вера, переночевавшей у одного из жителей ЖК, ищут новых владельцев.

Ранее в Свердловской области мужчина выстрелил с балкона в собак и попал в человека.

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