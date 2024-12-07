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Новый пост скорой помощи в Одинцовском округе будет обслуживать 10 населенных пунктов

В Одинцовском округе открыли новый пост скорой помощи

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Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Новый пост скоро помощи, рассчитанный на 2 круглосуточные бригады, открылся в поселке Сосны Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Как рассказал министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, после открытия нового поста бригады скорой помощи смогут оперативно выезжать на вызовы.

«Пост оборудован всем необходимым», — добавил он.

Пост будет обслуживать 10 населенных пунктов с населением около 14 тыс. человек.

Новый пост оснащен всем необходимым для работы бригад. В здании разместились кабинеты врачей и фельдшеров, комнаты отдыха для водителей и медицинского персонала.

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