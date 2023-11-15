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В Ульяновской области охотники спасли обессиленную косулю

Члены охотобщества из Ульяновской области спасли косулю, упавшую в яму

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Depositphotos

В Чердаклинском районе Ульяновской области охотники помогли провалившейся в силосную яму косуле. Об этом рассказали в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Ульяновской области.

Молодая косуля упала в заброшенную силосную яму в черте села Суходол и не могла выбраться самостоятельно, но продолжала бороться за жизнь. 15 ноября ей на помощь пришли члены местного охотничьего общества.

Охотники вытащили уставшее животное на землю и провели его осмотр. Состояние пострадавшей косули признали удовлетворительным, а потом увезли ее в лес и выпустили в естественную среду обитания.

Ранее на Камчатке помогли медвежонку, который залез на дерево и боялся слезать.

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