Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Три человека ранены после стрельбы в ресторане Подмосковья

РЕН ТВ: в ресторане Euphoria в Подмосковье произошла стрельба

close
Global Look Press

В подмосковной Лобне три человека получили ранения после стрельбы в ресторане. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в ресторане Euphoria, по данным РЕН ТВ, в заведении произошла стрельба, огнестрельные ранения получили трое мужчин. Подробности о состоянии пострадавших неизвестны.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, что стало причиной стрельбы в заведении — не сообщается.

До этого сообщалось, что жителя Калуги подозревают в стрельбе по хозяину местного кафе. Мужчина отдыхал в заведении вместе со знакомыми, но в какой-то момент между ними произошел конфликт. Это не понравилось владельцу кафе, поэтому он попросил посетителей не шуметь. Один из участников ссоры агрессивно отнесся и выстрелил из пневматического пистолета в хозяина заведения несколько раз. В отношении дебошира возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, ему может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее россиянина арестовали за стрельбу по административному зданию в Приморье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами