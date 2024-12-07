Три человека ранены после стрельбы в ресторане Подмосковья

В подмосковной Лобне три человека получили ранения после стрельбы в ресторане. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в ресторане Euphoria, по данным РЕН ТВ, в заведении произошла стрельба, огнестрельные ранения получили трое мужчин. Подробности о состоянии пострадавших неизвестны.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, что стало причиной стрельбы в заведении — не сообщается.

До этого сообщалось, что жителя Калуги подозревают в стрельбе по хозяину местного кафе. Мужчина отдыхал в заведении вместе со знакомыми, но в какой-то момент между ними произошел конфликт. Это не понравилось владельцу кафе, поэтому он попросил посетителей не шуметь. Один из участников ссоры агрессивно отнесся и выстрелил из пневматического пистолета в хозяина заведения несколько раз. В отношении дебошира возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, ему может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее россиянина арестовали за стрельбу по административному зданию в Приморье.