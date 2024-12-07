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Стали известны победители проекта «СпортТрек»

В Москве прошла церемония награждения победителей проекта «СпортТрек»

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Платформа «Россия — страна возможностей»

Почти 50 финалистов из 24 регионов России приехали на церемонию награждения проекта «СпортТрек» президентской платформы «Россия – страна возможностей» в Москве, сообщает пресс-служба платформы.

Как отметил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов во время церемонии награждения, в каждом уголке России есть инициативные люди, желающие меняться к лучшему и менять страну.

«Сегодня к нам на финал приехали участники из 24 регионов России. На проектной сессии они выработали инициативы, которые лягут в основу нового сезона проекта», — сказал он.

Лучшие инициативы оценивало экспертное жюри, в состав которого вошли представители президентской платформы и партнеры проекта.

Оценки выдавались по нескольким критериям, среди которых социальная значимость, реалистичность поставленных целей, перспективы развития и другие.

Награды победителям выдавались в 5 номинациях: индивидуальные виды спорта, командные виды спорта, практики наставничества, просветительская деятельность и адаптивный спорт. В итоге победителями и призерами стали 18 человек из 11 регионов России.

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