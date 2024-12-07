В Калуге запуганная мошенниками пенсионерка лишилась более 8 млн рублей

Телефонные мошенники запугали пенсионерку из Калуги уголовным делом о финансировании терроризма и выманили у нее все накопления. Об этом сообщает региональная прокуратура.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась пожилая жительница Калуги. Женщина сообщила, что неизвестные связались с ней от имени бывшего руководителя. Они убедили пенсионерку в том, что с ее банковского счета осуществляются переводы на территорию иностранного государства.

Мошенник пытался заставить потерпевшую перевести имеющиеся у нее в наличии денежные средства на «безопасный» счет, на что получил отказ. Спустя некоторое время женщине перезвонил «следователь ФСБ», в ход пошли открытые угрозы и намеки на уголовное преследование за финансирование терроризма.

Напуганная женщина обналичила все накопления и через банкоматы перевела на указанные аферистами счета более 8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее пенсионерка из Ставрополя поверила «сотрудникам банка» и отдала им более 14 млн рублей.