В России могут заблокировать ряд зарубежных провайдеров

Роскомнадзор (РКН) может ограничить работу зарубежных провайдеров хостинга, в числе которых Amazon Web Services и GoDaddy. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«С учетом рисков, которым подвержены ресурсы, размещенные на мощностях указанных компаний, работа этих провайдеров хостинга может быть ограничена на территории РФ», — говорится в публикации.

В надзорном ведомстве напомнили, что недавно был принят закон № 406-ФЗ, согласно которому к компаниям, оказывающим услуги хостинга, были установлены особые требования. В их числе — подача заявки на включение в реестр провайдеров хостинга.

Но несмотря на действующее в России законодательство, ряд зарубежных компаний эти требования не выполнил. В их числе такие холдинги, как GoDaddy, Kamatera, Network Solutions, а также Ionos, HostGator, DigitalOcean. Кроме них в список попали Amazon Web Services и Hetzner Online GmbH.

В Роскомнадзоре призвали размещать свои сайты на мощностях тех организаций, которые продолжают выполнять свои обязательства перед действующим российским законодательством, а также включенных в реестр провайдеров хостинга. В ином случае организации могут столкнуться с рядом серьезных угроз, вроде разрыва сотрудничества между хостинг-провайдерами и владельцами ресурса, утечки информации и других проблем.

Незадолго до этого сообщалось, что Роскомнадзор отключил Чечню, Дагестан и Ингушетию от мирового интернета. Сообщалось, что в этих регионах подключиться к зарубежным сервисам не получается даже с VPN. Как позже стало известно, отключения проводились в рамках учений.

Ранее Роскомнадзор заблокировал популярные сайты с аниме.