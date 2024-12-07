Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России могут заблокировать ряд зарубежных провайдеров

РКН сообщил о возможном ограничении работы ряда зарубежных провайдеров в РФ

close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Роскомнадзор (РКН) может ограничить работу зарубежных провайдеров хостинга, в числе которых Amazon Web Services и GoDaddy. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«С учетом рисков, которым подвержены ресурсы, размещенные на мощностях указанных компаний, работа этих провайдеров хостинга может быть ограничена на территории РФ», — говорится в публикации.

В надзорном ведомстве напомнили, что недавно был принят закон № 406-ФЗ, согласно которому к компаниям, оказывающим услуги хостинга, были установлены особые требования. В их числе — подача заявки на включение в реестр провайдеров хостинга.

Но несмотря на действующее в России законодательство, ряд зарубежных компаний эти требования не выполнил. В их числе такие холдинги, как GoDaddy, Kamatera, Network Solutions, а также Ionos, HostGator, DigitalOcean. Кроме них в список попали Amazon Web Services и Hetzner Online GmbH.

В Роскомнадзоре призвали размещать свои сайты на мощностях тех организаций, которые продолжают выполнять свои обязательства перед действующим российским законодательством, а также включенных в реестр провайдеров хостинга. В ином случае организации могут столкнуться с рядом серьезных угроз, вроде разрыва сотрудничества между хостинг-провайдерами и владельцами ресурса, утечки информации и других проблем.

Незадолго до этого сообщалось, что Роскомнадзор отключил Чечню, Дагестан и Ингушетию от мирового интернета. Сообщалось, что в этих регионах подключиться к зарубежным сервисам не получается даже с VPN. Как позже стало известно, отключения проводились в рамках учений.

Ранее Роскомнадзор заблокировал популярные сайты с аниме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами