В Петербурге учителя спасли школьницу от отчима-насильника

Жителя Выборгского района Петербурга обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней падчерицей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

40-летний петербуржец задержан по подозрению в изнасиловании ребенка. По предварительной информации, отчим совершил преступление против половой неприкосновенности 12-летней падчерицы и приставал к ее 11-летней сестре.

О произошедшем в правоохранительные органы сообщили сотрудники школы, в которой учится пострадавшая. Девочка призналась учителям, что муж матери изнасиловал ее. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Ярославской области отца четырех девочек заподозрили в их растлении. 50-летний мужчина и его жена воспитывали трех родных дочерей и одну приемную. Каждую из них педофил совратил, действуя по одной и той же схеме. Когда жертве исполнялось 10 лет, он начинал домогаться ее, через 3-4 года мужчина принуждал девочку к сексу. Насильник терял интерес к жертве, когда ей исполнялось 17-18 лет, и переходил к более младшим. Мужчину подозревают в десятках эпизодов изнасилований и развратных действий, он находится в СИЗО

Ранее в Уфе школьница пожаловалась на отчима, просившего у нее белье.