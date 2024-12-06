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Политолог оценила старт работы первой в России женщины, возглавившей регион

Политолог Карпова: Мария Костюк не лакирует действительность

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Спустя месяц после назначения руководителя программы «Время героев» Марии Костюк на пост врио губернатора Еврейской автономной области можно сказать о том, что в основе ее управленческой стратегии лежит личная вовлеченность в вопросы развития региона, а ключевым показателем для своих подчиненных она ставит повышение качества жизни населения области. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), политолог Виктория Карпова.

Политолог назвала три базовых приоритета в работе единственной в России женщины-главы региона.

«Во-первых, Мария Костюк проявляет достаточно высокий уровень открытости и налаживания обратной связи, механизмов коммуникации с жителями. Она устанавливает прямой контакт с населением и не намерена замалчивать проблемные темы», — отметила эксперт.

Виктория Карпова указала, что врио главы региона вступает в диалоги с подписчиками своего Теltgram-канала, дает обратную связь, вовлечена в проблемы жителей, а также встретилась с представителями средств массовой информации.

«Во-вторых, Мария Костюк оказывает поддержку участникам СВО, выстраивая свою работу в соответствии с поручениями главы государства. Так, она поручила вернуть региональную меру поддержки по обеспечению семей бойцов СВО дровами и углем. Это решение стало оперативной реакцией на комментарии жителей в соцсетях», — продолжила политолог.

Также она отметила, что Костюк встретилась с матерями погибших бойцов. На этой неделе, 3 декабря, в регионе почтили память Неизвестного солдата — ранее каких-либо памятных мероприятий в этот день в регионе не проводили, уточнила эксперт.

«Мы видим достаточно отчетливый вектор, связанный с поддержкой, с ресоциализацией участников СВО, ветеранов, их семей», — констатировала Карпова.

Третьим приоритетом она назвала формирование команды региона, отметив, что Костюк провела ряд кадровых назначений.

«Новый зампред — Сергей Бычков — выходец из ЕАО, имеющий серьезный опыт работы в федеральных структурах, фонде «Защитники Отечества». Он будет взаимодействовать с силовым блоком и курировать вопросы, связанные с МЧС. Также назначен руководитель департамента здравоохранения — Анастасия Мартынова, ранее занимавшая пост замминистра здравоохранения ДНР. Это одна из наиболее значимых сфер для региона», — сказала Карпова.

Для Марии Костюк важно лично понимать, как на самом деле обстоят дела и «не лакировать действительность», пришла к выводу эксперт.

5 ноября Владимир Путин назначил руководителя программы «Время героев» Марию Костюк главой Еврейской автономной области.

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