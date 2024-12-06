В Москве с 2 января изменятся тарифы на проезд в городском транспорте

Со 2 января 2025 года в столице изменятся тарифы на проезд в городском транспорте. Корректировка необходима для того, чтобы продолжить модернизацию транспортной системы мегаполиса. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта города Москвы.

В ведомстве отметили, что тарифы в московском транспорте останутся наиболее доступными среди крупных городов России.

Уже четвертый год самым выгодным тарифом останется оплата проезда по биометрии, ее стоимость составит 59 рублей. Стоимость одной поездки по билетам «Единый» на 30, 90 и 365 дней изменится в среднем на 2 рубля, отметили в Дептрансе.

Пассажиры по-прежнему смогут совершать бесплатные пересадки между наземным транспортом и метро, МЦК, МЦД.

По сравнению с другими крупными городами страны у столичных школьников и студентов по-прежнему останутся самые доступные проездные. Билеты без лимита поездок также останутся наиболее выгодными среди крупных городов России.

Со 2 января нельзя будет купить билет «Единый» на 60 поездок, вместо него пассажирам предложат воспользоваться более выгодным билетом «Кошелек» — его стоимость идентична, но поездки по нему не сгорают в течение 45 дней. Кроме того, при пересадке с метро, МЦК, МЦД на наземный транспорт по этому билету действует скидка 50% на следующую поездку.

В Дептрансе рассказали, что в столице пассажиры совершают самые длинные поездки, при этом стоимость за преодоленное расстояние в Москве гораздо ниже, чем в других крупных городах страны. А сами тарифы на проезд с 2011 года остаются ниже инфляции на 25%.

Помимо этого, с 1 января 2025 года изменится стоимость перемещения и хранения транспортных средств. Она останется ниже фактических затрат столицы на эвакуацию, подчеркнули в ведомстве.

Средства, полученные от корректировки тарифов, будут направлены на дальнейшее развитие городского транспорта: модернизацию инфраструктуры, билетной системы и пассажирских сервисов.