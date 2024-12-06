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В Иркутске таксист заснул в машине и попал под следствие

В Иркутске таксист заснул в машине и попался с наркотиками

В Иркутске задержали таксиста, заснувшего в машине с наркотиками. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Подозрительный автомобиль Toyota Corolla Fielder, который на протяжении семи часов стоял на одном месте, заметили в районе Верхней Набережной. Правоохранители предположили, что водителю, который все это время находился в салоне машины, нужна помощь, и подошли ближе. Оказалось, что таксист спит, а рядом с ним лежит пакет со свертками синего цвета, которые упакованы способом, напоминающим способ упаковки наркотических средств.

На место приехала следственно-оперативная группа. Проснувшийся мужчина не стал ничего объяснять и был задержан. Toyota отправилась на спецстоянку, изъятые вещества отдали на экспертизу, которая показала, что внутри свертков героин массой более 7 граммов и мефедрон массой около 1,5 грамма. Возбуждено уголовное дело, таксиста подозревают в покушении на сбыт наркотических средств.

Ранее в Таиланде полиция задержала мужчину в его день рождения и подарила ему торт.

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