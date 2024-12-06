В Таиланде полиция задержала мужчину в его день рождения и подарила ему торт

В Таиланде полицейские задержали мужчину за употребление наркотиков в его день рождения и подарили ему торт, пишет Daily News.

Полицейские из провинции Бурирам провели необычное задержание, в ходе которого поздравили арестованного с днем рождения. Им оказался 29-летний местный житель, который уже ранее имел судимости из-за наркотиков. В этот раз именинник был пойман, когда употреблял амфетамин. Во время обыска в ванной было найдено еще 85 таблеток с запрещенными веществами.

Пока на тайца надевали наручники, полицейские подготовили для него торт и свечи — как и положено в день рождения. По словам офицеров, таким образом они хотели разрядить обстановку. Арестованный выразил сожаление по поводу случившегося и поблагодарил полицейских «за праздничный момент».

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