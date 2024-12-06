Кондитерская корпорация Mondelez остановила работу завода в пригороде Зальцбурга, где более века выпускались знаменитые конфеты Mozartkugel, получившие свое название в честь композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Об этом сообщает австрийское издание Kurier.

По его данным, предприятие прекратило свою деятельность в пятницу, завершив 127-летнюю историю производства сладостей. Принадлежащая Mondelez компания «Зальцбургский шоколад» с 1897 года выпускала конфеты Mozartkugel («шарик Моцарта». — пер. ред.) с марципановой начинкой, названные в честь знаменитого уроженца Зальцбурга. Из-за финансовых проблем, вызванных пандемией коронавируса, предприятие так и не смогло восстановить прежние объемы производства. Если до 2021 года завод выпускал до 12 тысяч тонн продукции ежегодно, то в последние годы объем сократился до одной тонны.

Рецептура Mozartkugel останется в собственности Mondelez. Компания рассматривает возможность переноса производства на заводы в Польше или Чехии.

История десерта берет свое начало в 1890 году, когда кондитер Пауль Фюрст придумал рецепт шоколадного лакомства. Его потомки по-прежнему выпускают оригинальные Mozartkugel вручную в семейной кондитерской в центре Зальцбурга. При этом из-за отсутствия четких авторских прав конфеты производятся под различными брендами как в Австрии, так и за ее пределами. Завод Mondelez был одним из крупнейших производителей этих сладостей.

Mondelez International — американская транснациональная корпорация, реализующая кондитерские изделия более чем в 160 странах. После начала специальной военной операции власти Украины призвали компанию уйти из России, однако она лишь приостановила инвестиции и рекламу на российском рынке, но не покинула его. В мае 2023 года Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины включило Mondelez в список «международных спонсоров войны».

Ранее Россия кратно нарастила импорт шоколада из Евросоюза.