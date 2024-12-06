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Мальчик упал со стула во время ролевой игры в Уфе и травмировал позвоночник

В Уфе мальчик упал со стула и повредил позвоночник во время ролевой игры

В Уфе 12-летний мальчик получил травму позвоночника, упав со специального стула во время ролевой игры. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По предварительной информации ведомства, инцидент произошел в одном из развлекательных заведений. Ребенок участвовал в ролевой игре вместе с другими несовершеннолетними и получил травму позвоночника, когда упал со специального стула с подвижным механизмом.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Сотрудники правоохранительных органов выполняют следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы. Действиям владельцев и сотрудников развлекательного заведения дадут правовую оценку.

Ранее девушка сломала позвоночник и провисела вниз головой ради спасения iPhone.

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