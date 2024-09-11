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В РФ предложили ограничить криптомайнинг в Сибири

Полпред Серышев: майнинг в Сибири нужно ограничить из-за угрозы энергодефицита

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Depositphotos

В некоторых регионах Сибири следует ограничить майнинг криптовалюты, так как он несет угрозы их энергобезопасности, считает полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. Его цитирует ТАСС.

«На поступательное развитие территорий Сибири негативно влияет нерегулируемый майнинг цифровой валюты. <...> Сегодня требуется ускорить принятие подзаконных нормативных правовых актов, которые введут в энергодефицитных территориях ограничения на майнинговую деятельность», — говорится в сообщении сибирского полпредства.

Отмечается, что распространение майнинговых «ферм» привело к тому, что Саяно-Шушенская ГЭС может перестать справляться с запросами от населения.

Серышев добавил, что программа по предотвращению энергодефицита включена в план реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года.

5 сентября президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что Россия стала одним из мировых лидеров по майнингу криптовалют. По его словам, это связано с профицитом энергетических мощностей в Сибири. При этом он отметил важность того, чтобы «профицит энергоресурсов не превратился в дефицит».

Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский рассказал, как легализация криптовалют повлияет на экономику России.

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