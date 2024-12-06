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У ФСО нет данных о подработке сотрудников таксистами из-за низких зарплат

В ФСО опровергли информацию о массовой подработке сотрудников таксистами и курьерами

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Начальник отдела по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ Денис Симонов заявил «Газете.Ru», что у него нет информации о массовых подработках сотрудников спецслужбы на стороне. До этого СМИ написали, что сотрудники ФСО идут в таксисты и курьеры из-за низких зарплат.

«Данных о подработке сотрудников у меня нет, тем более о массовой подработке. Подработка запрещена, за исключением определенных видов деятельности: это научная, преподавательская и творческая. В отношении денежного довольствия военнослужащих я вам не могу выдать информацию, потому что она относится к служебной тайне и в соответствии со статьей 40 закона о СМИ не может быть предоставлена. А все льготы, гарантии прописаны в законе о статусе военнослужащих», — сказал Симонов.

2 декабря Telegram-канал Baza со ссылкой на источники сообщил, что сотрудникам Федеральной службы охраны приходится искать подработку на стороне, например, в такси, курьерами или охранниками из-за редких премий и давно не индексировавшейся зарплаты. По данным канала, средняя зарплата в ФСО составляет порядка 80–110 тысяч рублей, но работникам ее не хватает. При этом уходить с места службы сотрудники спецслужбы не хотят из-за хороших условий по пенсии.

В настоящий момент пост Baza удален.

Ранее стало известно, что некомплект личного состава МВД за полгода увеличился на 20 тыс. человек.

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