У ФСО нет данных о подработке сотрудников таксистами из-за низких зарплат

Начальник отдела по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ Денис Симонов заявил «Газете.Ru», что у него нет информации о массовых подработках сотрудников спецслужбы на стороне. До этого СМИ написали, что сотрудники ФСО идут в таксисты и курьеры из-за низких зарплат.

«Данных о подработке сотрудников у меня нет, тем более о массовой подработке. Подработка запрещена, за исключением определенных видов деятельности: это научная, преподавательская и творческая. В отношении денежного довольствия военнослужащих я вам не могу выдать информацию, потому что она относится к служебной тайне и в соответствии со статьей 40 закона о СМИ не может быть предоставлена. А все льготы, гарантии прописаны в законе о статусе военнослужащих», — сказал Симонов.

2 декабря Telegram-канал Baza со ссылкой на источники сообщил, что сотрудникам Федеральной службы охраны приходится искать подработку на стороне, например, в такси, курьерами или охранниками из-за редких премий и давно не индексировавшейся зарплаты. По данным канала, средняя зарплата в ФСО составляет порядка 80–110 тысяч рублей, но работникам ее не хватает. При этом уходить с места службы сотрудники спецслужбы не хотят из-за хороших условий по пенсии.

В настоящий момент пост Baza удален.

Ранее стало известно, что некомплект личного состава МВД за полгода увеличился на 20 тыс. человек.