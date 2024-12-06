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Охранник клуба оформил на гостя кредитку, пока помогал вызвать ему такси

В Оренбурге охранник клуба взял на гостя кредит, пока вызвал ему такси

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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

В Омске охранник караоке-клуба стал фигурантом уголовного дела по статье «Кража» после того, как предложил посетителю помощь с вызовом такси и повесил на него кредит. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Оренбурга.

Согласно материалам дела, осенью 2024 года 21-летний сотрудник ЧОП, работавший в караоке-баре, взял на гостя заведения кредит. Мужчина предложил посетителю клуба вызвать такси, тот дал охраннику телефон с открытым на нем банковским приложением. Сотрудник клуба воспользовался этим и оформил на мужчину кредитную карту с лимитом 70 тысяч рублей, и сразу перевел 55 тысяч рублей на свои счета.

«В судебном заседании подсудимый вину признал. В ходе предварительного следствия пояснил, что испытывал материальные трудности, поэтому решился на кражу. Ущерб потерпевшему полностью возместил», — говорится в сообщении пресс-службы.

Учитывая смягчающие обстоятельства подсудимого, ему был назначен штраф размером 50 тысяч рублей.

Ранее в Петербурге мигрант вынес из квартиры, где делал ремонт, украшения, бутылку виски и тонометр.

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