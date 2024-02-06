Пермских полицейских, отвечавших за наркоконтроль, обвинили в хранении наркотиков

В Перми сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков стали фигурантами дела о хранении запрещенных веществ. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на собственные источники.

Пятерых служащих из отдела полиции Свердловского района заподозрили в хранении наркотиков.

«Оперативные мероприятия были проведены сотрудниками отдела собственной безопасности ГУ МВД по Пермскому краю в минувший четверг, 1 февраля», — уточнил инсайдер.

Все подозреваемые являются сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков. По некоторым данным, фигуранты использовали наркотики для оплаты работы осведомителей. Те якобы давали им нужную информацию за определенное количество запрещенных веществ.

Как уточняется, сотрудники собственной службы безопасности узнали о существовании тайника с наркотиками от одного из коллег обвиняемых, тот также указал на точное его месторасположение.

В пресс-службе регионального главка МВД новость пока не комментировали.

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