В Подмосковье у пациентки начал разрушаться череп из-за гноя от отита

Медики Подмосковья прооперировали 31-летнюю пациентку, которая поступила к ним в состоянии комы из-за отита. Об этом сообщает минздрав региона.

Накануне госпитализации россиянка жаловалась на тошноту и заторможенность речи, в медучреждение поступила уже в состоянии комы. Специалисты провели обследование и выяснили причину такого состояния.

«Проведенное обследование выявило гнойный отит, который стал причиной абсцесса и разрушения кости черепа за правым ухом, а также воспаления оболочки головного мозга – менингита», – поделились в ведомстве.

Во время операции у пациентки откачали 30 миллилитров гноя, устранили воспалительные очаги.

После хирургического вмешательства выяснилось, что сама женщина в течение года замечала выделения из ушей. Помимо этого, у нее стал ухудшаться слух, но к врачу россиянка не обращалась.

После манипуляций у пациентки прошла тошнота, речь восстановилась. Чтобы у нее не произошел рецидив, специалисты назначили необходимое лечение. Сейчас жизни женщины ничего не угрожает.

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