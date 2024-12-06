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Пойманный в карельском лесу житель Финляндии попал в больницу с обморожением

В Карелии задержали гражданина Финляндии за незаконное пересечение границы

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Lehtikuva/Jussi Nukari/Reuters

Гражданина Финляндии, получившего обморожение, поймали в карельском лесу, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

Как сообщается, иностранца, который собирался незаконно перебраться из Финляндии в Россию, задержали в лесном массиве на территории Муезерского района. Он пересек границу сопредельного государства в обход установленных пунктов пропуска и во время перехода обморозил руки и ноги.

Пограничники вовремя доставили мужчину в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Затем нарушителя привлекли к административной ответственности и передали финской стороне.

Ранее эстонские пограничники не пустили в страну гражданку Аргентины из-за ее желания жить в РФ.

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