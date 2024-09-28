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Эстонские пограничники не пустили в страну гражданку Аргентины из-за ее желания жить в РФ

Гражданке Аргентины отказали во въезде в Эстонию из-за ее желания жить в России

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«Шпроты в изгнании I Новости Латвии»' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «Шпроты в изгнании I Новости Латвии»

Гражданка Аргентины рассказала об издевательствах эстонских пограничников из-за ее желания жить в России. Ее историей поделился журналист Алексей Стефанов.

Марина Мерло уже пять лет изучает океанологию в Санкт-Петербурге. В этом году иностранка стала бакалавром и продолжила учиться в Российском государственном гидрометеорологическом университете в магистратуре.

Из-за необходимости оформления ВНЖ девушке, которая во время обучения не покидала Россию, потребовалось обновить миграционную карту. С этой целью она решила выехать на время в Эстонию, так как обладатели аргентинского паспорта могут посещать республику без виз.

На эстонском пункте пропуска Марина, собиравшаяся заодно с решением бюрократических проблем посетить Таллин, рассказала пограничникам о реальной цели путешествия, в итоге их ответная реакция шокировала студентку.

«Я пять лет живу в России и на меня никто и никогда так не кричал. Я попыталась сфотографировать пограничника, а он выбил телефон, и я его чуть не разбила», — вспоминает Марина.

По словам иностранки, сотрудники пограничной службы стали смеяться, когда услышали ее ответ на вопрос о цели визита и отказали во въезде, потому что «она обманула их страну и едет в нее только потому, что хочет жить в России, а они не будут помогать ей в этом».

Ранее россиянина арестовали в Казахстане за незаконное пересечение границы.

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