В Башкирии родители ушли из дома и оставили младенца одного на месяц

Родители из Уфы ушли из дома на продолжительное время, оставив девятимесячного младенца без должного ухода. Об этом сообщает управление МВД по региону.
О ситуации правоохранители узнали после обращения пожилой местной жительницы в ноябре. Она заявила, что в октябре текущего года ее 21-летний внук ушел из дома и не вернулся. При этом в помещении остался младенец.
Правоохранители выехали на место и выяснили, что родители ребенка действительно ушли из дома около месяца назад.
«При осмотре медиками установлено, что ребенок истощен и его физическое развитие не соответствует возрасту», – сообщается в публикации.
По предварительной информации, отец и мать уже несколько раз уходили, оставляя пострадавшего без ухода и в целом не следили за состоянием его здоровья.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело, родителей нашли и доставили в полицию для проведения необходимых мероприятий. Младшего члена семьи передали родственникам.
Ранее отец отпинал маленького сына на улице в Уфе, чтобы растормошить.