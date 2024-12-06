В Башкирии родители ушли из дома и оставили младенца одного на месяц

Родители из Уфы ушли из дома на продолжительное время, оставив девятимесячного младенца без должного ухода. Об этом сообщает управление МВД по региону.

О ситуации правоохранители узнали после обращения пожилой местной жительницы в ноябре. Она заявила, что в октябре текущего года ее 21-летний внук ушел из дома и не вернулся. При этом в помещении остался младенец.

Правоохранители выехали на место и выяснили, что родители ребенка действительно ушли из дома около месяца назад.

«При осмотре медиками установлено, что ребенок истощен и его физическое развитие не соответствует возрасту», – сообщается в публикации.

По предварительной информации, отец и мать уже несколько раз уходили, оставляя пострадавшего без ухода и в целом не следили за состоянием его здоровья.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, родителей нашли и доставили в полицию для проведения необходимых мероприятий. Младшего члена семьи передали родственникам.

Ранее отец отпинал маленького сына на улице в Уфе, чтобы растормошить.