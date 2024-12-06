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Участник СВО поссорился с женщиной в очереди и женился на ней через три дня

В ЯНАО участник СВО в отпуске женился на третий день знакомства

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Телеграм-канал «СЛУЖБА ЗАГС ЯНАО»

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) участник специальной военной операции (СВО) женился на женщине, с которой до этого поругался в очереди. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального ЗАГСа.

Во время отпуска российский боец поссорился с женщиной из-за места в очереди, однако позднее извинился. Через три дня после знакомства пара подала заявление в ЗАГС. На регистрацию брака пришли сослуживцы военного.

Как рассказал в пресс-службе ЗАГСа, новая жена участника СВО по имени Лариса работает в медицинской сфере. Чтобы быть рядом с мужем, она планирует подписать контракт и отправиться в зону боевых действий.

В ноябре издание «74.ru» сообщало, что участника СВО, который приехал в отпуск в Челябинскую область, согласились расписать с матерью его детей только после обращения в СМИ. Как рассказал боец в беседе с журналистами, он пришел в ЗАГС Металлургического района вместе с будущей супругой и предъявил военный билет — его паспорт находится в военной части до окончания контракта, — но сотрудники учреждения отказали в процедуре. После этого мужчина обратился за помощью к репортерам.

Ранее в России захотели создать программу льготной ипотеки для участников СВО.

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