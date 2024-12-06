Стали известны самые популярные проекты ИРИ на VK Play

Игры, которые вышли при поддержке Института развития интернета (ИРИ), скачали более 6,7 млн раз, сообщает пресс-служба ИРИ.

Самыми популярными стали «Смута», «Сатурн», «Передний край» и «Спарта 2035».

Также «Бессмертная симфония», «Северный путь», Тайны музея» и «Передний край» вошли в топ по оценкам пользователей VK Play.

Как рассказал заместитель генерального директора ИРИ Андрей Воронков, такие результаты говорят о том, что отечественные проекты интересны россиянам.

Также стало известно, что мобильные детские игры скачали 3,4 млн раз. Самыми популярными проектами стали «Академики веселых игр» и «Фиксики: космическая история».

Воронков добавил, что «Академики» набрали 1,7 млн скачиваний, а «Фиксики» – более 1 млн.

Он напомнил, что скоро выйдет игра по мотивам мультсериала «Приключения Пети и Волка».

Ранее игровые проекты ИРИ получили 5 наград на премиях «Наш Игропром» и «Red Games Awards».