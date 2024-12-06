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В 2024 году в лесовосстановительных акциях приняли участие свыше 1,6 млн россиян

За год в лесовосстановительных акциях в поддержку нацпроекта «Экология» приняли участие свыше 1,6 млн жителей РФ

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«Сохраним лес»

В 2024 году в мероприятиях международной акции «Сад памяти» и всероссийской акции «Сохраним лес» приняли участие свыше 1,68 млн человек, сообщили организаторы.

По опросам ВЦИОМ, данные акции входят в топ-3 самых узнаваемых экоинициатив страны и являются самыми масштабными по числу участия волонтеров.

Высадить дерево в рамках акций может любой желающий, достаточно выбрать локацию на картах проектов и приехать в назначенный день и время. Инвентарь и посадочный материал можно получить на месте.

За пять сезонов проведения акции «Сад памяти» было высажено почти 130 млн деревьев. В рамках мероприятий «Сохраним лес» в ответ на лесные пожары и вырубки за шесть лет в РФ высажено более 360 млн деревьев.

В Рослесхозе отмечают, что бережное отношение к окружающей среде и любовь к лесу с юного возраста помогают прививать школьные лесничества. Ежегодно школьники высаживают несколько тысяч гектаров нового леса. В РФ существует почти 2 тысячи школьных лесничеств, где занимаются более 40 тысяч детей.

«Волонтерская деятельность в лесу – это помощь природе, сохранение и приумножение лесных богатств нашей страны. Яркий тому пример – движение «Экосистема», объединяющее природоохранные проекты, акции, мероприятия и сообщества в единую экосистему», – подчеркивают в Рослесхозе.

Организаторами акции «Сохраним лес» выступают АНО «Сад Памяти» совместно со Всероссийским экологическим движением «Экосистема» при поддержке Минприроды России и Рослесхоза.

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