Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Копейске из колонии освободился «Лесопарковый маньяк» Корочкин

«Лесопарковый маньяк» Корочкин вышел из колонии спустя 20 лет заключения

close
100%
ЧП Россия | Новости | Происшествия/VK

Александр Корочкин, осужденный за убийства и изнасилования в городском бору Челябинска, вышел на свободу. Об этом сообщает 74.ru.

По словам корреспондента, присутствовавшего около ИК-6 Копейска в момент освобождения, мужчину вывели за некоторое время до официального подъема. Россиянина посадили в машину, и он сразу же уехал, не ответив на вопросы журналистов.

В колонии осужденный провел 20 лет. По версии следствия, «лесопарковый маньяк» нападал на пары, которые гуляли в парке в Челябинске. Мужчин маньяк убивал, женщин насиловал.

Одно из убийств посчитали заказным, так как жертвой стал «криминальный авторитет». Его спутница была изнасилована, она смогла описать нападавшего, но делала это с трудом. Позже многие девушки, которых маньяк насиловал, не могли подробно описать убийцу их возлюбленных.

Известно, что семья бывшего охранника настаивает на его невиновности. Сам мужчина свою вину также не признает.

Ранее стало известно о том, что «Зеленоградский Чикатило» Гриценко находится в зоне спецоперации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами