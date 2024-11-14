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Москвичка содержала в антисанитарных условиях 19 котов и собаку

Москвичку принудили освободить квартиру от 19 котов, живших в антисанитарии

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Shutterstock/Nailia Schwarz

У жительницы Даниловского района столицы забрали питомцев, которых она содержала в антисанитарных условиях. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП Москвы.

По словам инспекторов, соседи нарушительницы несколько лет жаловались на исходящий из ее квартиры запах — они утверждали, что женщина должным образом не следит за пятью котами и собакой, которые проживают вместе с ней. Летом из-за зловония, распространявшегося по подъезду, часть квартиросъемщиков уезжали на дачи, часть были вынуждены снимать другое жилье. Граждане неоднократно обращались в различные городские инстанции с просьбой навести порядок, но результата не было, и тогда они подали заявление в суд.

Суд обязал москвичку освободить квартиру от питомцев. Поскольку нарушительница отказалась сделать это добровольно, помочь ей пришли приставы и неравнодушные соседи.

«На момент исполнительных действий в квартире проживало уже 19 кошек и 1 собака. Судебные приставы вместе с соседями произвели выемку животных и передали их для реабилитации и дальнейшего содержания в специализированное учреждение», — рассказали в пресс-службе ведомства.

После этого работники санитарной службы провели в квартире дезинфекцию.

Жительница Приморья устроила питомник для 65 породистых кошек в аварийном доме.

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