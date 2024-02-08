Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

ФСБ рассекретила данные о расправе над членами «Молодой гвардии» в 1943 году

ФСБ опубликовала архив данных о расправе над членами «Молодой гвардии»

close
100%
РИА «Новости»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России решила обнародовать копии протоколов допросов немецких жандармов, расправившихся над участниками комсомольской организации «Молодая гвардия» в Краснодоне. Об этом сообщает ТАСС.

В документах приведены показания экс-главы немецкой окружной жандармерии капитана Эрнста Эмиля Ренатуса, а также его подчиненных Отто Древитца и Эриха Шредера. Первый отдал в 1943 году приказ пытать и ликвидировать «молодогвардейцев», включая Любовь Шевцову, Олега Кошевого и остальных, а другие два жандарма были исполнителями.

«По моему приказу были расстреляны участники вскрытой немцами в городе Краснодоне подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия», — заявил Ренатус на допросе.

По его словам, тела комсомольцев сбросили в шурф шахты, где они впоследствии были обнаружены следователями.

В 1949 году Ренатуса и его подельников приговорили к 25-летнему заключению в лагерях. Ренатус до старости не дожил, а Древитца и Шредера досрочно освободили из мест лишения свободы и передали ГДР в 1955 году.

До этого в Канаде обнародовали доклад историка Алти Родала, который в середине 1980-х расследовал иммиграцию бывших нацистов в страну.

Ранее помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский рассказал о потерях советского народа от геноцида нацистов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами