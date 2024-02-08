ФСБ рассекретила данные о расправе над членами «Молодой гвардии» в 1943 году

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России решила обнародовать копии протоколов допросов немецких жандармов, расправившихся над участниками комсомольской организации «Молодая гвардия» в Краснодоне. Об этом сообщает ТАСС.

В документах приведены показания экс-главы немецкой окружной жандармерии капитана Эрнста Эмиля Ренатуса, а также его подчиненных Отто Древитца и Эриха Шредера. Первый отдал в 1943 году приказ пытать и ликвидировать «молодогвардейцев», включая Любовь Шевцову, Олега Кошевого и остальных, а другие два жандарма были исполнителями.

«По моему приказу были расстреляны участники вскрытой немцами в городе Краснодоне подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия», — заявил Ренатус на допросе.

По его словам, тела комсомольцев сбросили в шурф шахты, где они впоследствии были обнаружены следователями.

В 1949 году Ренатуса и его подельников приговорили к 25-летнему заключению в лагерях. Ренатус до старости не дожил, а Древитца и Шредера досрочно освободили из мест лишения свободы и передали ГДР в 1955 году.

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