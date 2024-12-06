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Православные отмечают день памяти князя Александра Невского

В России празднуют день памяти святого благоверного князя Александра Невского

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Православные христиане сегодня отмечают день памяти святого благоверного князя Александра Невского, одного из самых почитаемых святых в России. РИА Новости написало об истории этого праздника.

Александр Невский родился в Переяславле-Залесском в мае 1221 года. Он был вторым сыном князя Ярослава, правителя Переяславля, а также великого князя Киевского и Владимирского, и княжны Ростиславы, дочери новгородского и галицкого князя Мстислава. В 1225 году он прошел обряд посвящения в воины.

В 11 лет Александр и его брат Федор были назначены на княжение в Новгород. Потом Александр стал единоличным правителем. Его правление ознаменовалось постоянными войнами с литовцами, шведами и немцами, но он особенно прославился победой над тевтонскими рыцарями на Чудском озере.

После ухода отца Александр получил от великого хана в Монголии ярлык на Киев и «всю Русскую землю». В 1251 году к нему в Новгород прибыли папские легаты с предложением перейти в католичество для защиты от тевтонцев, на что он ответил: «От вас учения не принимаем».

Через год, находясь в Орде, он получил ярлык на Владимирское княжение и продолжил борьбу с тевтонцами, литовцами и финнами.

Александр Невский не пережил возвращения из дипломатической миссии в Орду. Перед уходом он принял схиму с именем Алексий. Митрополит Кирилл сообщил народу во Владимире о его уходе словами: »Чада моя милая, разумейте, яко заиде солнце Русской земли».

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