Россиянам в этом году глинтвейн обойдется в 1488 рублей

Средняя цена покупки всего набора для приготовления глинтвейна в этом году составит 1488 рублей, что на 18% дороже, чем в 2023 году. Это показало исследование АТОЛ, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Апельсины в среднем приобретают за 178 рублей за 1 кг, что на 5% дороже, чем в 2023 году. Медианная цена на красное вино выросла на 33%, до 809 рублей за бутылку. Тару негазированной воды в магазине покупают за 44 рубля — плюс 7% относительно средней стоимости прошлого года.

Цены на пряности, которые входят в рецепт глинтвейна, также претерпели изменения. Так, кардамон в среднем россияне покупают за 154 рубля (+1%), гвоздику — за 89 рублей (16%), корицу — за 78 рублей (+4%), а молотый имбирь — за 67 рублей (+3%). Килограмм сахара подорожал на 15%, до 69 рублей.

Ранее россиян предупредили о неожиданных продуктах с высоким содержанием сахара.