В Москве курьер влетел в коллегу на велосипеде

В Москве произошло ДТП с участием велокурьеров. Об этом сообщает прокуратура города.

Инцидент произошел на Чермянской улице. На кадрах с места заметно, как один из доставщиков ехал на велосипеде, но в какой-то момент оказался на встречной полосе и столкнулся с коллегой, который тоже передвигался на велосипеде.

В результате второй участник аварии получил серьезные травмы. Приехавшие на место медики доставили его в больницу, мужчине оказали необходимую помощь, но спасти его не удалось.

Предполагаемого виновника ДТП задержали. В отношении курьера возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения. Фигуранту уже предъявили обвинение, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

До этого в Краснодаре велосипедист наехал на 11-летнего ребенка, затем нанес несколько ударов по лицу и скрылся. Известно, что мальчик ранее не встречался с напавшим и не знал его.

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