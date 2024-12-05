Подмосковные спортсмены получили 3 медали на турнире по греко-римской борьбе

Спортсмены из Подмосковья заработали 3 медали на международных соревнованиях по греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона Олега Караваева, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Борец Алибек Амиров получил золото в весовой категории до 55 кг, серебро на счету Данила Григорьева в категории до 72 кг, а бронзу взял Билал Берсанукаев в категории до 67 кг.

​Традиционный международный турнир по греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона Олега Караваева прошел в Минске с 27 ноября по 1 декабря. Всего в соревнованиях приняли участие более 100 борцов из России, Казахстана, Киргизии, Болгарии и Белоруссии.​

Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».