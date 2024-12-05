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Спортсмен из Подмосковья стал победителем на этапе Кубка РФ по горнолыжному спорту

Горнолыжник из Подмосковья завоевал золото на этапе Кубка РФ

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ФГСР

Спортсмен из Подмосковья Семен Ефимов победил на этапе Кубка России по горнолыжному спорту в Мурманской области в дисциплине «Слалом», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Золото было получено Ефимовым по итогам двух спусков.

Всего в соревнованиях приняли участие более 140 горнолыжников из 20 регионов России.

Этап Кубка России по горнолыжному спорту в слаломных дисциплинах проходил с 30 ноября по 3 декабря в Кировске (Мурманская область).

Второй и третий этапы Кубка пройдут с 9 по 11 декабря в городе Полярные Зори. Участники будут соревноваться в дисциплине «слалом».

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