Вован и Лексус стали гостями нового выпуска проекта «Сорян, это подкаст»

Ведущие «Шоу Вована и Лексуса» на Первом канале не ожидали, что им вручат государственные награды. Об этом они рассказали в новом выпуске авторского проекта «Сорян, это подкаст» в рамках проекта «Телега Online».

Отмечается, что гостями студии журналиста Соряна (Сурена Каграманова) стали известные пранк-журналисты Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован), а также их соведущая шоу Евгения Черницкая.

В новом выпуске они рассказали, какие эмоции испытали после награждения орденами Дружбы за укрепление «мира и взаимопонимания между народами».

«Было приятно, конечно, то, что оценили и так к нам относятся. Но у нас не было такой самоцели, что мы к этому стремились, лишь бы награду получить. Мы просто делали свое дело и продолжаем его делать», — рассказал Столяров.

В свою очередь, Черницкая добавила, что в тот момент вся команда проекта находилась в студии.

«Запись передачи прервали, объявили о наградах, мы все очень радовались, а ребята скромнее всех восприняли эту новость», — сказала она.

Также в новом выпуске Вован и Лексус отметили, что сейчас единственный вопрос в инфополе о том, как будет развиваться СВО.

«Думаю, что он каждого волнует сейчас. Каким будет итог? Не пойдут ли на уступки нашим соперникам? Вот главное! Но огромное количество людей сейчас обсуждают квадроберов, Павла Дурова со своей женщиной Болгар и другие мелочи», — отметили журналисты.

Черницкая предложила, что люди не столько придают важность этим темам, сколько они просто помогают расслабить им мозги.