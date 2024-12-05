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Двое россиян избили нового знакомого из-за ревности и ограбили его

В Краснодаре двое мужчин избили и ограбили нового знакомого из-за ревности

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Depositphotos

В Краснодаре двое мужчин избили нового знакомого из мобильного приложения и ограбили его из-за ревности. Об этом сообщает «Новая Кубань».

По информации издания, краснодарец познакомился в мобильном приложении с мужчиной и пригласил его в гости, однако новый знакомый пришел не один, а со своим другом. Во время застолья между ними произошла ссора, которая переросла в избиение хозяина жилища его гостями.

После избиения мужчины украли у нового знакомого золотую цепочку, духи, кроссовки и портативный аккумулятор на общую сумму в 30 тысяч рублей. Пострадавший обратился за помощью в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемых, ими оказались 35-ти и 39-тилетний россияне. Мужчины в ходе допроса признались в содеянном и пояснили, что мотивом преступления стала ревность. Часть украденного они успели продать.

Ранее в Оренбурге восьмиклассники избили подростка ради наживы.

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