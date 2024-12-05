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В «Единой России» назвали добровольчество одним из приоритетов партии

Владимир Якушев: чувство сопричастности — часть национальной культуры России

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Единая Россия

Чувство сопричастности и стремление помочь в трудный час является частью национальной культуры, рассказал врио секретаря генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев.

По его словам, добровольчество стало одним из приоритетов, закрепленных в народной программе партии.

«Мы помогаем активным гражданам получить необходимые знания и навыки, оказываем организационную поддержку, чтобы они могли начать действовать. Волонтеры «Единой России» в числе первых прибывают туда, где нужна помощь», — приводятся его слова в Telegram-канале партии.

Якушев напомнил, что с началом специальной военной операции «Единая Россия» сосредоточилась на работе в приграничных и новых регионах, поддержке участников спецоперации и их близких.

«Доставка гуманитарных грузов, участие в восстановлении освобожденных городов, работа в медицинских учреждениях – яркие примеры служения добровольцев стране. Искренне благодарю каждого, кто продолжает эту важную миссию – приходит первым на помощь туда, где это особенно важно, и помогает по зову сердца, — отметил врио секретаря генсовета партии.

Напомним, Международный день волонтера отмечается 5 декабря.

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