В США полицейские зашли в горящий дом, чтобы спасти пожилую женщину, пишет Daily Mail.

За 30 минут до окончания своей смены двое офицеров из Миннесоты получили сообщение о том, что женщина оказалась в ловушке в своем горящем доме. Майкл Даль и Аарон Шмидт прибыли на место происшествия, где увидели языки пламени, вырывающиеся из окон здания.

Полицейским удалось быстро обнаружить окно, за которым находилась пожилая женщина, не имеющая возможности выбраться.

«Я оглянулся и услышал, как она сказала: «Пожар, мне страшно», — рассказал Шмидт.

Патрульным удалось вытащить женщину через окно и отнести ее в безопасное место до прибытия пожарных. Сын спасенной, Дон Новак, поблагодарил полицейских за помощь матери.

Ранее пожарные спасли собаку, плававшую по каналу на затонувшей тележке.