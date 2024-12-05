Буддийский монах наклеил себе брови, чтобы система распознала его лицо

Буддийский монах из Таиланда наклеил себе брови из-за того, что система не смогла распознать его лицо, пишет Mothership.

В Таиланде ситуация с распознаванием лиц привела к курьезу для 45-летнего буддийского монаха, который не смог совершить покупку из-за отсутствия бровей. Мужчина, постоянный клиент продуктового магазина, столкнулся с проблемой, когда его платеж по карте социального обеспечения не прошел из-за того, что система не смогла распознать его лицо.

Мужчина и продавец пытались решить эту проблему, но все усилия оказались напрасными. Вместе с владельцем магазина и другими посетителями они решили импровизировать: с помощью черной изоленты создали «брови», чтобы они выглядели наиболее реалистично. В итоге план сработал — система считала лицо покупателя, что позволило провести платеж.

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